Si vous suivez l'actualité d'Apple régulièrement, vous ne serez pas surpris par les fonctions d'Apple Intelligence à son lancement. Elles seront strictement identiques à celles disponibles aux États-Unis et dans les pays anglophones.

On retrouvera donc les outils d'écriture pour réécrire un texte, changer le ton, le résumer ou en sortir les points les plus importants. Apple Intelligence proposera également la création d'émojis personnalisés, les Genmoji, ainsi qu'Image Playground pour créer des images de toute pièce dans un générateur IA, sans oublier une meilleure catégorisation des mails et le résumé de certaines notifications arrivées sur votre appareil.

Les utilisateurs français et européens pourront aussi profiter de la nouvelle interface de Siri, à qui l'on peut parler en tapant sur son clavier, et d'une intégration native de ChatGPT à l'assistant vocal pour les requêtes les plus complexes. Pour les possesseurs d'iPhone 16 et d'iPhone 16 Pro, appuyer longuement sur le bouton « Commande de l'appareil photo » permettra d'accéder à la recherche visuelle, en pointant la caméra du smartphone sur un objet. Les résultats sont fournis via Google Lens ou ChatGPT en fonction des cas. Pour l'iPhone 15 Pro et le tout récent iPhone 16e, il faudra configurer le bouton Action pour en profiter.