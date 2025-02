Parmi toutes les fonctions d'Apple Intelligence, Visual Intelligence était la seule réservée aux iPhone 16. Cette dernière permet d'utiliser l'appareil photo de l'iPhone pour pointer un objet et obtenir des informations. Le système n'utilise pas le modèle d'Apple, mais se base sur deux partenaires. L'un est ChatGPT, qui peut offrir des traductions ou des renseignements contextuels en fonction de ce qu'il voit sur l'image. L'autre est Google Lens, et peut être utilisé par exemple pour faire une recherche sur un objet que l'on voit dans la rue et que l'on aimerait acheter immédiatement.

Pour l'activer, les utilisateurs doivent actionner le bouton « Commande de l'appareil photo », en laissant le doigt appuyé sur la touche. Une limitation hardware qui n'a, disons-le, aucun sens autre marketing pour donner un avantage commercial supplémentaire aux iPhone 16.

Maintenant que les fêtes de fin d'année sont bien derrière nous, et que le gros des ventes d'iPhone 16 est passé, Apple se décide donc à lâcher du lest et proposera très prochainement Visual Intelligence aux utilisateurs d'iPhone 15 Pro.