L'iPhone 15 ne possédant pas tous les boutons présents sur l'iPhone 16 Pro, l'accès à toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence relève tout de même du bricolage. Le bouton Action est remplacé ici par l'une des deux touches de volume. Pour accéder à la reconnaissance d'image, utilisable en pressant le bouton « Commande de l'appareil photo » de l'iPhone 16, le hacker a configuré le double tap au dos de l'iPhone. Rien de très pratique donc pour un utilisateur grand public.

Dernier point et pas des moindres : l'astuce logicielle employée est déjà obsolète. Apple a patché la faille de sécurité depuis la troisième version bêta d'iOS 18.2, et il n'est plus possible aujourd'hui de l'utiliser. Cette dernière avait été exploitée par des pirates pour injecter des malwares dans certains iPhone ciblés.

Malgré tout, ce hack prouve qu'Apple aurait pu proposer Apple Intelligence à plus d'utilisateurs qu'aujourd'hui. Le constructeur a-t-il jugé bon de préserver l'expérience utilisateur en favorisant ses iPhone les plus puissants, ou a-t-il agi pour propulser les ventes de ses derniers smartphones et encourager une vague de renouvellement ? Probablement que la vérité se trouve au milieu.