kace9

Sois tu respectes les lois locales et tu peux faire du business, soit tu ne veux pas les respecter et tu ne peux pas faire de business.

Google a choisit de ne pas rester sur le marché chinois pour cette raison, c’est son choix. Apple les respecte et fait bcp de business local. Pour l’IA idem, tu dois respecter les lois locales, et manifestement OpenAI pose problème, donc ils ne peuvent pas proposer ce service avec eux, donc ils ont cherché des partenaires IA qui respectent les lois locales.

Et pour info, c’est exactement pareil aux US : si tu ne respectes pas leurs lois, tu n’es pas le bienvenu !