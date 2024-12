ByteDance a sorti tous les atouts de sa manche pour asseoir sa domination dans le domaine de l'IA. L'entreprise prévoit de doubler ses dépenses d'investissement pour 2025, pour la somme astronomique de 22 milliards de dollars (160 milliards de yuans). Cette injection massive de capital vise principalement le développement de centres de données d'IA, capables de traiter des milliards de requêtes quotidiennes.

On l'a compris, ByteDance vise la lune en voulant devenir un leader incontesté de l'IA en Chine et au-delà. En 2024, l'entreprise a déjà investi 80 milliards de yuans dans ce domaine, soit à peu près autant que les dépenses combinées de Baidu, Alibaba et Tencent. Ce qui ne fait qu'attiser davantage la convoitise d'Apple.