Apple met à jour l'iPhone en Chine pour contourner l'interdiction des ventes

Deux brevets Qualcomm utilisés frauduleusement dans les iPhone

La guerre entre Apple et Qualcomm s'intensifie semaine après semaine

Source : Engadget

va proposer unedans le courant de la semaine prochaine, uniquement destinée au marché chinois. Ce correctif doit répondre aux accusations de Qualcomm concernant une infraction sur des brevets détenus par le célèbre fabricant de puces mobiles.Ce vol concernerait précisément deux, l'un portant sur le redimensionnement des images, l'autre sur la manipulation d'applications par un mouvement de balayage sur l'écran tactile. Ces «», comme les appelle Apple, seront revues à la marge via la mise à jour, afin d'éviter une action en justice de la part de Qualcomm.Les deux entreprises américaines sont au cœur d'une bataille juridique sur la question de la. Qualcomm reproche à Apple l'utilisation de ces technologies brevetées et a déposé plainte devant la Cour chinoise de Fuzhou. Cette dernière a ensuite délivré une ordonnance provisoire afin d'interdire la vente d'iPhone sur toutes les générations disponibles Qualcomm a également demandé l'de la vente d'iPhone aux États-Unis, mais, si la justice américaine avait bien reconnue l'infraction, elle l'a cependant refusée argumentant que cette décision nuirait aux intérêts du public.Apple a fait appel de la décision et a pu empêcher le retrait de ses appareils des magasins, mais restait sous le coup d'une sanction plus lourde. Le constructeur indiquait, dans une réponse faite à cette, que cette ordonnance lui forçait la main pour trouver un accord avec Qualcomm, avec le risque de voir ce dernier appliquer à nouveau son système de licences sur ses technologies.La Pomme et Qualcomm sont actuellement engagées dans un bras de fer judiciaire sur le montant de ces royalties, qu'Apple estime disproportionnées pour l'ensemble de l'industrie. Ledevrait s'ouvrir en avril prochain