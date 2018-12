Apple préparerait sa propre puce réseau pour les iPhone de 2021

Des offres d'emploi qui ne laissent pas de doutes

Année après année, Apple se détache de ses partenaires historiques

C'est le site The Information qui est tombé le premier sur des offres d'emploi postées sur le site d'. Le constructeur recherche des ingénieurs capables de développer une puce PHY cellulaire de couche 1, ce qui indique plus simplement que le constructeur travaille sur une puceLes offres d'emploi sont situées à Santa Clara et San Diego, le siège historique de. Apple chercherait donc bien à débaucher un ou plusieurs experts des puces modem chez son nouveau meilleur ennemi Apple serait en plein travail sur une puce réseau qui équiperait la gamme d'iPhone à partir de 2021. Le constructeur utilisait lesQualcomm jusqu'en 2017, lorsque le constructeur s'est tourné vers Intel pour équiper ses smartphones. Mais les performances des composants de ce dernier n'ont jamais été à la hauteur de ceux de Qualcomm. L'iPhone 2020 serait dès lors le dernier à intégrer une puce Intel, qui pourrait être compatible 5G pour lancer Apple à l'assaut des réseaux mobiles de dernière génération.La première raison qui pousse Apple a développer sa propre solution réseau est le retard pris pardans le domaine. Des tests comparatifs ont été réalisés entre les puces réseau des deux constructeurs et le Snapdragon 845 offre aujourd'hui des vitesses dejusqu'à 40 % plus rapides, 20 % pour l'upload.Apple essaie également d'internaliser au maximum la production de ses composants internes pour rester maître de la partie matérielle et concevoir ses puces selon ses besoins, sans dépendre de la feuille de route d'un constructeur tiers. La Pomme fabrique déjà ses propres, à la fois pour ses appareils mobiles et pour ses ordinateurs, ainsi que des puces graphiques. Le modem ne serait que la suite naturelle de cette ambition d'être entièrement indépendant vis-à-vis du reste de l'industrie.