Apple réduirait sérieusement les commandes de ses nouveaux iPhone

Vendre moins pour gagner plus

Des conséquences sur les fournisseurs

Source : The Verge

Apple est-il sur le point d'affronter une crise ? Lea en effet révélé que la firme avaitauprès de ses fournisseurs, pour la fabrication de ses, notamment le XR. Mais ce qui ressemble à une mauvaise nouvelle correspond en fait à la nouvelle stratégie de l'entreprise.Vous l'avez certainement remarqué : Apple n'a pas l'intention de s'embarquer dans une guerre des prix. Sa stratégie est au contraire de. Et cela semble porter ses fruits, puisqu'au dernier trimestre, la société a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires de 29 % sur un an, et ce, malgré des ventes stables de smartphones.Par ailleurs, il convient de se méfier des prédictions alarmistes pour la marque à la pomme. Selon des prévisions exprimées l'an dernier, l'iPhone X était censé précipiter les ventes d'Apple vers le bas. Pourtant, d'après Tim Cook, PDG de la société, ce modèle est «».En fin de compte, la mauvaise nouvelle concerne plutôt les. Les constructeurs d'écrans ou de puces sont, eux, directement impactés par la baisse des commandes. Et plusieurs d'entre eux ont récemment annoncé une diminution de leurs prévisions de chiffre d'affaires Il n'en demeure pas moins un risque pour la firme de Cupertino. En effet, les mauvais résultats de ses fournisseurs ont déjà induit une baisse du cours de l'action d'Apple. L'entreprise se doit donc de réagir pour rassurer les marchés. Elle a donc décidé de... ne plus communiquer sur les ventes unitaires de chaque modèle d'iPhone. Pour davantage mettre l'accent sur son chiffre d'affaires.