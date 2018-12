Apple : n'attendez pas l'iPhone 5G avant 2020

L'iPhone 5G pas avant 2020

Si certains constructeurs, comme Huawei ou encore OnePlus , ont déjà fait part de leur intention de lancer très bientôt un premier smartphone 5G, Apple devrait attendre au minimum 2020 pour dévoiler son premier iPhone compatible avec ce réseau mobile nouvelle génération. C'est en effet ce que rapporte Bloomberg, selon lequel la firme à la pomme va se montrer (très) patiente vis à vis de cette nouvelle technologie.Toujours selon Bloomberg, Apple devrait faire appel à Intel pour ce qui est du modem 5G à venir, quand d'autres marques (comme OnePlus) s'appuieront sur les technologies Qualcomm. Rappelons qu'Apple avait déjà pris son temps avant de lancer son premier iPhone compatible 4G, puisque c'est l'iPhone 5 qui avait inauguré le réseau 4G pour la marque américaine, bien après la concurrence sous Android.Apple attendrait ainsi que la technologie 5G soit plus mature, avant de proposer son premier iPhone compatible. On peut donc s'attendre à voir débouler le premier iPhone 5G un an après (au minimum) les premiers terminaux Android compatible 5G.