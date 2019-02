Huawei : un smartphone 5G pliable présenté début 2019 ?

Un smartphone pliable de 5 et 8 pouces

Quid du déploiement de la 5G ?

Que l'entreprise chinoise Huawei travaille sur un smartphone pliable , ce n'est plus un secret. Que le fabricant développe également des téléphones compatibles avec la 5G non plus. Voilà maintenant que le géant asiatique souhaiterait combiner ces deux technologies susmentionnées pour en créer un appareil mobile à la fois flexible et capable de proposer la cinquième génération de standards de la téléphonie mobile.C'est tout du moins ce que nous laissent penser les informations glanées par ETNews . Le second plus important constructeur de téléphones portables au monde pourrait même profiter du Mobile World Congress 2019, organisé du 25 au 28 février prochain, pour révéler son premier produit final à même de rivaliser avec le smartphone pliable de Samsung dévoilé lors de la Samsung Developer Conference, début novembre.Le média sud-coréen croit également connaître les dimensions du produit en question : de huit pouces lorsqu'il est déplié, offrant donc un usage proche de la tablette, et de cinq pouces lorsque celui-ci se plie. L'appareil de Huawei va-t-il bénéficier d'une interface spécifique, à l'image du Samsung Infinity Flex Display ? C'est toute la question, mais il est préférable de s'imaginer que Huawei travaille lui aussi sur une version spéciale d'Android.A savoir maintenant si la firme de l'Empire du Milieu compte le commercialiser partout dans le monde. Au vu du déploiement progressif de la 5G, il y a fort à penser que la Corée du Sud constituera le seul et l'unique marché de départ puisque le pays semble prêt à mettre en place la 5G d'ici la première moitié de l'année 2019. Avant un lancement plus global en Asie et ailleurs dans le monde, en fonction, de toute évidence, de l'avancée de la 5G dans chaque pays respectif.