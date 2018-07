Huawei souhaite devancer Samsung sur les smartphones pliables

Veja / Shutterstock.com

27/07/2018

Etsemble bien parti pour tenir son pari. Alors que la mise sur le marché prochaine dede la part de Samsung et Huawei est un secret de polichinelle, ce dernier semble mieux préparé et vise une sortie en tout début d'année 2019.Comme le dévoile Nikkei Asian Review , l'ambition de Huawei est de lancer le premier smartphone pliable au monde.Le constructeur chinois espère devancer Samsung en lançant d'abord un petit échantillon de 20 000 à 30 000 unités, notamment sur le marché local. L'objectif est d'occuper l'espace, et d'attirer toujours plus de projecteurs sur une marque qui ne faisait pas parler d'elle il y a encore 5 ans.Aussi, pour répondre à ces problématiques d'agenda, il ne faudra pas s'attendre à un smartphone de haut vol. D'après Nikkei, les performances et la qualité de la fabrication pourraient ne pas être au rendez-vous ; là où le Samsung Galaxy X s'annonce comme étant le futur ultra haut de gamme de la marque sud-coréenne.ferait appel à la société BOE pour fabriquer les dalles OLED pliables qui équiperont son futur smartphone qui, selon un analyste, se veulent bien moins convaincantes que celles mises au point par les partenaires de Samsung.Déplacer ses pions le plus rapidement possible pour prendre la température d'un marché émergent, là semble être la stratégie de développement de Huawei. Une ligne de conduite aux pieds froids qui devrait cependant éviter au constructeur pertes et tracas si le marché des smartphones pliables se révélait peu mature. Réponse d'ici l'année prochaine.