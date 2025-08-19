Inépuisable, Xiaomi lance son trouzième smartphone de l'année en l'objet du POCO M7 : un mobile d'entrée de gamme, 4G, et à prix mini. Tout ce qu'il faut pour séduire celles et ceux qui n'ont que faire des dernières fonctionnalités à la mode.
- POCO relance l'entrée de gamme avec le M7 à partir de 139,99€, un smartphone 4G abordable et bien équipé.
- Grand écran LCD Full HD+ 6,9" 144 Hz, Snapdragon 685, 6/8 Go RAM, 128/256 Go stockage et batterie 7000 mAh.
- Photo modeste (50 MP arrière, 8 MP selfie), IP64, recharge 33W ; suivi logiciel limité à deux mises à jour majeures.
À la question « combien de smartphones sont assez de smartphones ? », Xiaomi choisirait sans doute de répondre « Oui ». Après ses flagships, toute la famille des Redmi Note 14 et, plus récemment, les ambitions POCO X7 Pro et POCO F7, voilà que la filiale au jaune emblématique dépoussière son entrée de gamme. Le POCO M7 commence les enchères à 139,99€, et on ne trouve pas grand-chose à lui reprocher pour ce tarif.
Tout ce qu'il faut pour un prix modique
Malgré son prix mini, le POCO M7 fait bonne figure avec, pour une fois, un design plutôt original. Avec son dos qui semble composé de différentes briques, et son cadre bicolore, il sort du lot — et ce n'est pas forcément gagné à ce prix.
Très grand, le POCO M7 est équipé d'un écran Full HD+ de 6,9". C'est aussi grand qu'un iPhone 16 Pro Max, par exemple ! Naturellement, ne vous attendez pas à de l'OLED à ce prix. On est ici sur une dalle LCD, mais qui a le bon goût d'être cadencée à 144 Hz pour une fluidité irréprochable. Du moins, dans la mesure de ce que permet le processeur.
Le POCO M7 est animé par un Snapdragon 685 et par 6 ou 8 Go de mémoire vive selon la version choisie. Je l'écrivais plus haut : il dispose d'un modem 4G, et peut être configuré avec 128 ou 256 Go de stockage interne.
La partie photo repose sur un unique capteur grand-angle de 50 mégapixels, et sur un module avant de 8 mégapixels (autant dire que vos selfies ne vous rendront sans doute pas justice). Enfin, sa gargantuesque batterie de 7000 mAh garantit une autonomie XXL, et sa recharge filaire à 33W permet de reprendre des couleurs rapidement. J'ajoute que le smartphone est certifié IP64, ce qui est assez rare à ce prix.
Quelle concurrence pour 140€ ?
Le prix, justement, parlons-en. Rares sont les constructeurs à prendre encore très au sérieux l'entrée de gamme (moins de 300€), et POCO signe ici une référence très alléchante.
En fait, le M7 n'a pour ainsi dire presque pas de concurrence à 139€. Il y aurait bien le Motorola e15 (99€), qui offre un écran plus petit et une batterie moins généreuse. Ou alors le Realme P3, mais vendu près de 230€. Selon nous, le seul candidat sérieux susceptible de vous faire hésiter serait le Samsung Galaxy A16 qui, pour 169,99€, offre la 5G et jusqu'à six ans de mises à jour.
Car c'est bien là le « piège » des smartphones abordables. Certes, leur fiche technique se fait de plus en plus alléchante, mais les promesses de suivi logicielle ne tiennent que rarement la route. En l'occurrence, les mobiles POCO ne promettent que deux mises à jour majeures d'Android (jusqu'à Android 17) et cinq ans de correctifs de sécurité.