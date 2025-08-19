À la question « combien de smartphones sont assez de smartphones ? », Xiaomi choisirait sans doute de répondre « Oui ». Après ses flagships, toute la famille des Redmi Note 14 et, plus récemment, les ambitions POCO X7 Pro et POCO F7, voilà que la filiale au jaune emblématique dépoussière son entrée de gamme. Le POCO M7 commence les enchères à 139,99€, et on ne trouve pas grand-chose à lui reprocher pour ce tarif.