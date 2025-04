Autant l'écrire : le POCO M7 Pro 5G n'est pas le smartphone le plus original du fabricant. Encore et toujours présenté avec une diagonale de 6,67", il fait toutefois la place à un écran AMOLED (il est LCD sur le M7 standard) full HD et 120 Hz. La marque annonce par ailleurs une luminosité comprise entre 1200 et 2100 nits selon les scénarios d'usage.