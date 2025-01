Les POCO X7 et POCO X7 Pro sont disponible à partir du 9 janvier. Le premier est décliné en trois couleurs (argent, vert et noir) et deux variantes : 8 Go + 256 Go (299€, offre de lancement à 249€ jusqu’au 16/01) et 12+512 Go (349€, offre de lancement à 299€ jusqu’au 16/01).