En fait, difficile même de le distinguer du modèle Pro que j'aborderai juste après. Le Pixel 10 reprend les grandes lignes du design de son aîné, et élargit simplement son bloc d'appareils photo pour accueillir ce troisième capteur. Dans le détail, on aura donc droit à un grand-angle de 48 mégapixels (1/2.0", f/1.7), un ultra grand-angle de 13 mégapixels (1/3.1", f/2.2) et un téléobjectif 5x de 10,8 mégapixels (1/3.2", f/3.1). On fera remarquer que Google ne nous gâte pas particulièrement avec ce dernier module aux caractéristiques assez pauvres. Mais, cela reste plus enthousiasmant qu'un simple zoom numérique. À l'avant, on conserve l'optique selfie de 10,5 Mpx.