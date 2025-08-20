Le coup d'envoi de la nouvelle gamme de Google est enfin lancé. Pas qu'il restait beaucoup d'inconnues, remarquez. On a rarement assisté à autant de fuites avant la sortie d'un nouveau produit (et Google est pourtant habitué de la robinetterie défaillante).
- La gamme Pixel 10 arrive avec Pixel 10 classique, deux Pro et un pliant, misant surtout sur le logiciel et la puce Tensor G5.
- Le Pixel 10 gagne un téléobjectif 5x; Pro et Pro XL offrent des capteurs 50/48/48 Mpx, Wi‑Fi 7, plus de RAM et une meilleure autonomie.
- Prix et dispo : Pixel 10 dès 899€ (128 Go), Pro 1099€, Pro XL 1299€; précommandes ouvertes, sorties fin août et Fold en octobre.
Maintenant que tout est officiel, l'heure est venue de faire le point, vraiment, sur ce que cette nouvelle famille de smartphones haut de gamme a dans le ventre. Comme l'an dernier composée d'un modèle classique, de deux versions pro et d'un pliant, elle mise en très grande partie sur sa partie logicielle pour convaincre les indécis à mettre à niveau leur équipement actuel. C'est parti.
Un Pixel 10 plus séduisant que jamais ?
Commençons par le commencement. Vous le savez déjà depuis des mois, mais écrivons-le pour de bon : oui, le Pixel 10 récupère enfin un téléobjectif ! Fini le duo grand-angle/ultra grand-angle trop restrictif pour un smartphone haut de gamme. Le Pixel 10 « classique » entre dans la cour des grands.
En fait, difficile même de le distinguer du modèle Pro que j'aborderai juste après. Le Pixel 10 reprend les grandes lignes du design de son aîné, et élargit simplement son bloc d'appareils photo pour accueillir ce troisième capteur. Dans le détail, on aura donc droit à un grand-angle de 48 mégapixels (1/2.0", f/1.7), un ultra grand-angle de 13 mégapixels (1/3.1", f/2.2) et un téléobjectif 5x de 10,8 mégapixels (1/3.2", f/3.1). On fera remarquer que Google ne nous gâte pas particulièrement avec ce dernier module aux caractéristiques assez pauvres. Mais, cela reste plus enthousiasmant qu'un simple zoom numérique. À l'avant, on conserve l'optique selfie de 10,5 Mpx.
Le Pixel 10 est équipé d'une dalle OLED de 6,3" proposant une fréquence adaptative 60-120 Hz et une définition de 2424 x 1080 pixels (422 ppp). Elle peut atteindre une luminosité de 3000 nits en pic HDR.
Sous le capot, on retrouve évidemment la nouvelle puce Tensor G5 (gravée en 3 nm, promettant des perfs CPU en hausse de 34% et TPU de 60% par rapport à G4), ainsi que 12 Go de RAM pour 128 ou 256 Go de stockage. Attention : ce modèle est compatible Wi-Fi 6E seulement. Seuls les modèles Pro ont droit au Wi-Fi 7…
Enfin, ce smartphone plutôt compact de 204 grammes est certifié IP68 et protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2. Sa batterie de 4970 mAh promet une autonomie d'environ 30h, et peut se recharger à 30W en filaire, ou 15W sans fil (compatible Qi2).
Des Pixel 10 Pro plutôt sages
Reprenant eux aussi le design des Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, les modèles Pro de cette année ont quelques petits atouts en plus. En premier lieu, évidemment, leur écran. Respectivement de 6,3" et 6,8", ils proposent une définition supérieure de 2856 x 1280 pixels (495 ppp) et 2992 x 1344 pixels (486 ppp) sur une fréquence de 1 à 120 Hz. Aussi, Google annonce un pic lumineux à 3300 nits.
Je le disais plus haut, seuls les Pixel 10 Pro sont compatibles Wi-Fi 7, même s'ils profitent de la même puce Tensor G5. Ils accueillent aussi 16 Go de RAM, et jusqu'à 1 To de stockage interne. Leur batterie a une capacité de 4870 mAh et 5200 mAh. Notez que le Pixel 10 Pro XL peut se recharger à 45W en filaire et 25W sans fil.
Pour la photo, les deux smartphones partagent la même configuration : un grand-angle de 50 Mpx (1/1.3", f/1.68), un ultra grand-angle de 48 Mpx (1/2.55", f/1.7) et un téléobjectif périscopique 5x de 48 Mpx (1/2.55", f/2.8). Notez que ce dernier offre un zoom numérique 100x, contre 20x seulement sur le Pixel 10. À l'avant, on reprend le module 42 Mpx de l'an dernier.
Le Pixel 10 Pro Fold fera date
Pour terminer, parlons du Pixel 10 Pro Fold. Ce nouveau smartphone pliant n'égale certainement pas la finesse du Samsung Galaxy Z Fold 7 (5,2 mm déplié), mais est porteur de plusieurs innovations majeures. Google en est très fier : il s'agit du premier smartphone pliant du marché à être certifié IP68 et à être compatible avec la recharge sans fil Qi2.
Sorti de ça, le Pixel 10 Pro Fold reprend lui aussi les lignes esthétiques de son prédécesseur. On remarque toutefois que les bordures de l'écran interne (8", 2076 x 2152 pixels, 1-120 Hz, 3000 nits) ont été amincies. Google nous dit aussi que la charnière, conçue sans pièce amovible, est 10 fois plus résistante que celle du Pixel 9 Pro Fold. L'écran de façade (6,4", 2364 x 1080 pixels, 60-120 Hz, 3000 nits), est quant à lui protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2.
Livré avec une puce Tensor G5, 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage, il est pourvu d'une batterie de 5015 mAh, rechargeable à 30W en filaire ou 15W sans fil, et prend en charge le Wi-Fi 7. La partie photo reprend quant à elle à l'identique la configuration du Pixel 10 classique, c'est-à-dire un trio 48+10,5_10,8 mégapixels, avec les caméras avant qui plafonnent à 10 Mpx.
Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold : prix et disponibilités
Comme les précédents modèles de Google, les Pixel 10 bénéficieront de sept années de mises à jour. Ils sont tous lancés avec Android 16. On note que seul le Pixel 10 Pro XL voit son prix augmenter (+100€), mais que son stockage de base passe de 128 Go à 256 Go.
- Google Pixel 10 (Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian) : 899€ pour 128 Go ;
- Google Pixel 10 Pro (Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian) : 1099€ pour 128 Go ;
- Google Pixel 10 Pro XL (Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian) : 1299€ pour 256 Go ;
- Google Pixel 10 Pro Fold (Moonstone, Jade) : 1899€ pour 256 Go.
Tous les modèles sont d'ores et déjà disponibles en précommande. Les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL sortiront le 28 août. Les Pixel 10 Pro Fold, eux, ne seront disponibles que le 9 octobre prochain.
L'achat d'un Pixel 10 permet d'obtenir un an d'abonnement à Google AI Pro, offrant notamment l'accès à l'intelligence artificielle Gemini 2.5 Pro et Veo.
- Une autonomie impressionnante
- Écran très lumineux
- Les performances pour le prix