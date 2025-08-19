Selon un message publié mardi sur Weibo par le compte “OvO OvO OvO OvO”, Apple aurait informé ses fournisseurs qu’il ne passerait plus de commandes pour ce composant. L’explication avancée tiendrait à un manque d’engagement des utilisateurs et à une volonté de réduire les coûts. Mais la fiabilité de cette rumeur est sujette à caution : son auteur n’a pas d’historique solide et ne cite aucune source pour appuyer son affirmation.

Introduit pour la première fois avec la gamme iPhone 16, le bouton Camera Control a immédiatement divisé. Certains utilisateurs apprécient la possibilité de contrôler le zoom ou de réaliser des ajustements rapides, y voyant un rapprochement avec l’ergonomie des appareils photo professionnels. D’autres, au contraire, estiment qu’il fait doublon avec les commandes tactiles déjà disponibles à l’écran et l’utilisent très rarement.