Un leaker affirme qu’Apple aurait déjà décidé d’abandonner le nouveau bouton Camera Control introduit avec l’iPhone 16. Une affirmation qui divise les utilisateurs, mais qu'il faut analyser avec prudence.
- Un leaker sur Weibo affirme qu’Apple éviterait de commander le bouton Camera Control, laissant craindre son abandon probable.
- Le bouton, introduit sur l’iPhone 16 pour faciliter zoom et réglages, a divisé : certains l’apprécient, d’autres le jugent superflu.
- Rumeur à prendre avec prudence : pas de source fiable ; l’iPhone 17 le conserve pour tenter son adoption avant décision.
L’arrivée du bouton Camera Control sur l’iPhone 16 avait été présentée comme une évolution majeure de l’ergonomie photo. Placé sur la tranche de l’appareil, il permet de zoomer et d’ajuster certains réglages sans passer par l’écran tactile. Mais dès son lancement, l’accessoire a suscité des réactions contrastées : apprécié par certains pour son côté pratique, jugé superflu ou trop complexe à utiliser par d’autres qui le délaissent rapidement. La sauce n'a pas vraiment pris, et un leaker annonce d'ors et déjà la mort de Camera Control dès l'année prochaine.
Une touche Photo qui pourrait être abandonnée dès l'iPhone 18
Selon un message publié mardi sur Weibo par le compte “OvO OvO OvO OvO”, Apple aurait informé ses fournisseurs qu’il ne passerait plus de commandes pour ce composant. L’explication avancée tiendrait à un manque d’engagement des utilisateurs et à une volonté de réduire les coûts. Mais la fiabilité de cette rumeur est sujette à caution : son auteur n’a pas d’historique solide et ne cite aucune source pour appuyer son affirmation.
Introduit pour la première fois avec la gamme iPhone 16, le bouton Camera Control a immédiatement divisé. Certains utilisateurs apprécient la possibilité de contrôler le zoom ou de réaliser des ajustements rapides, y voyant un rapprochement avec l’ergonomie des appareils photo professionnels. D’autres, au contraire, estiment qu’il fait doublon avec les commandes tactiles déjà disponibles à l’écran et l’utilisent très rarement.
Cette polarisation rappelle les critiques suscitées par le remplacement de l'interrupteur Silencieux au profit du bouton Action sur l’iPhone 15 Pro. Apple avait alors été accusé de sacrifier une habitude ancrée pour un choix perçu comme moins pratique. On peut aussi rappeler l'abandon de 3D Touch, une couche sensitive sous l'écran qui permettait d'accéder à des sous-menus pour chaque application. Introduite avec l'iPhone 6S, 3D Touch a disparu quelques années plus tard au profit d'une solution 100 % logicielle, et, il faut le dire, dans une indifférence quasi générale.
Camera Control pourrait ainsi subir le même sort si les statistiques d'utilisation ne montrent pas de réelle progression, mais il faut pour le moment prendre cette information avec des pincettes. L'iPhone 17, présenté dans quelques semaines, proposera cette touche et aura pour mission de la faire adopter à un plus grand nombre d'utilisateurs.