D’après les indiscrétions du leaker Majin Bu, Apple envisagerait de modifier le téléobjectif de l'iPhone 17 Pro, avec l'intégration d'un capteur 48 mégapixels sur cet objectif avec un zoom optique de 3,5x, en remplacement du capteur 12 mégapixels actuel et son zoom optique 5x.

Jusqu’à présent, seul l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 16 Pro Max disposent d’un téléobjectif périscopique avec zoom optique 5x. Avec l’iPhone 17 Pro, Apple pourrait revenir à une focale intermédiaire de 3,5x, plus adaptée aux prises de vue rapprochées, et notamment les portraits, tout en compensant la perte de grossissement optique par un capteur plus défini.

Le recours à un capteur 48 MP permettrait surtout d’effectuer des recadrages logiciels en conservant une qualité d’image élevée. Selon les informations relayées, Apple pourrait ainsi proposer un zoom numérique équivalent à 7x, sans dégradation notable, en générant une image de 12 MP à partir d’une portion du capteur complet. Cette approche serait similaire à celle déjà utilisée sur les capteurs principaux des iPhone 14 Pro et suivants, où le zoom 2x numérique repose sur une découpe dans une image 48 MP pour obtenir un cliché 12 mégapixels sans perte de détails.