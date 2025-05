Depuis plusieurs années, les fabricants de smartphones Android tels que Samsung, Xiaomi ou Vivo ont adopté des capteurs photo de 200 mégapixels, notamment pour leurs modèles haut de gamme. Ces capteurs offrent une résolution élevée, permettant des recadrages plus précis et une meilleure qualité d’image, même après zoom. Apple voudrait suivre la tendance et adopter à son tour un capteur similaire pour ses prochaines gammes d'iPhone.