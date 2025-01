Apple et Sony, c'est une vieille histoire qui dure. Le constructeur californien, qui a rapidement compris l'essor de la photographie mobile et des possibilités offertes par les réseaux sociaux pour partager ses clichés, s'est logiquement tourné vers son homologue japonais pour se fournir en capteurs photo. Depuis 2011, et la sortie de l'iPhone 4S, le mariage entre Apple et Sony est au beau fixe et les entreprises sont encore aujourd'hui partenaires avec la sortie récente de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Pro. Le divorce entre les deux acteurs pourrait néanmoins être prononcé prochainement à en croire cette nouvelle information.