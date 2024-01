Les prochains iPhone pourraient grandement améliorer les performances photo en basse luminosité

Selon Digital Chat Station, un leaker chinois réputé et proche des chaînes d'approvisionnement des grands constructeurs de smartphones, la marque à la pomme va lourdement insister sur les performances en photographie et en vidéo de son iPhone 16 Pro Max (et probablement de l'iPhone 16 Pro) pour sa campagne marketing.

Pour cela, Apple équiperait ses appareils d'un capteur photo Sony IMX903 personnalisé. S'il conserve une définition de 48 MP, celui-ci se distingue sur d'autres aspects, et notamment sa taille. Ce capteur mesure 1/1,14 pouce. Il est plus grand de plus de 10 % par rapport au capteur 1/1,28 pouce de l'iPhone 15 Pro Max.

Si l'intégration d'un capteur plus imposant est un défi de conception pour les ingénieurs, elle offre bien des avantages. Le plus évident est la capacité de capturer plus de lumière, et donc d'améliorer les performances lorsque les conditions de luminosité sont défavorables.