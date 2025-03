Cette amélioration significative de la caméra avant n'est que la dernière nouveauté attendue sur l'iPhone 17, qui devrait bénéficier de bien autres améliorations notables. Selon les rumeurs, Apple envisagerait d'introduire un iPhone 17 Air, remplaçant la version « Plus ». Ce modèle se distinguerait par une conception plus fine et plus légère, avec une épaisseur comprise entre 5 et 6 mm et un poids sensiblement réduit, sans toucher à la taille d'écran.

De plus, l'ensemble de la gamme iPhone 17 pourrait être doté de la technologie ProMotion, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur tous les modèles. Jusqu'à présent réservée aux versions « Pro », cette fonctionnalité améliorerait la fluidité de l'affichage, rendant l'expérience utilisateur encore plus agréable.

Les performances internes ne seraient pas en reste, avec l'introduction probable de la puce A19, promettant des vitesses accrues, notamment avec Apple Intelligence, et une meilleure efficacité énergétique. Enfin, des améliorations du système de refroidissement sont également attendues, spécialement pour les modèles Pro Max, afin de mieux gérer la dissipation thermique lors d'utilisations intensives.

La gamme iPhone 17 s'annonce donc comme un excellent cru. Apple souhaite visiblement marquer le coup cette année, après la sortie des iPhone 16 et 16 Pro dont le manque de nouveautés a été souvent pointé du doigt. Cette stratégie se traduira dans les ventes ? Réponse dès le mois de septembre prochain.