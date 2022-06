L'iPhone 14 va vous permettre de réaliser de meilleurs selfies, voici comment Apple compte y arriver

Le module photo avant passerait de cinq à six éléments. Sony, qui fournit déjà les capteurs photo de tous les iPhone en circulation, serait toujours un partenaire majeur d'Apple. Le constructeur californien aurait également recours aux services de Genius et Largan pour les optiques. Alps et Luxshare se chargeraient du système d'autofocus. Cowell et LG Innotek seraient également sur la liste des fournisseurs de ce nouveau module photo avant.