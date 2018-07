Bientôt un premier smartphone gaming chez Huawei

Photo du Razer Phone, que le nouveau téléphone de Huawei viendrait concurrencer frontalement.

Modifié le 03/07/2018 à 16h03

Huawei a vécu un début d'année 2018 très prometteur. Le lancement de son modèle haut de gamme, le P20 , a été un vrai succès critique et a connu une très belle réception des consommateurs. Aujourd'hui, la marque chinoise est le troisième constructeur mondial de smartphones et a déjà de nouveaux projets pour confirmer son rang.Après le smartphone à trois capteurs photo, Huawei veut une nouvelle fois montrer sa puissance avec un téléphone tourné vers le gaming. C'est Jim Xu, le président de Huawei Consumer Business qui l'a annoncé au salon MWC de Shenzhen. Tout comme le Honor Play (dont la marque appartient pour rappel à Huawei), il intégrera EMUI 8.1 intégrant la fonctionnalité logicielle GPU Turbo, pour l'heure uniquement disponible sur le marché asiatique.Le GPU Turbo est en effet une mise à jour logicielle permettant de booster les performances graphiques du téléphone avec un gain de puissance jusqu'à 60%. Le logiciel offre également une meilleure gestion de l'autonomie, un facteur primordial pour un appareil destiné au jeu vidéo en mobilité.Reste que, pour les gamer, la marque devra faire ses preuves. Pour l'heure, bien peu d'informations sont disponibles concernant ce modèle notamment concernant la taille de l'écran ou sa fréquence de rafraîchissement par exemple, pour lequel Razer fait figure de référence (120Hz).Ce téléphone sera disponible avant la fin de l'année 2018, mais nous ne savons pas si le lancement sera mondial ou cantonné à la Chine.Si la feuille de route du constructeur pour l'année 2018 est désormais tracée, 2019 approche à grands pas et Huawei souhaite continuer à investir dans la recherche et l'innovation. L'entreprise présentera dès l'année prochaine un appareil pliable.Ce type de smartphone est une arlésienne et Samsung travaille d'arrache-pied sur son Galaxy X que les rumeurs annoncent également pour 2019. Le combat entre les géants de la téléphonie mobile ne fait que commencer.