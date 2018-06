Android Oreo arrive sur les Huawei Mate 10 Lite et P10 Lite

Android 8.0 : une mise à jour très attendue pour deux smartphones Huawei

L'EMUI de Huawei, une « coquille » intéressante pour Android

Modifié le 29/06/2018 à 16h02

Jusqu'ici, seuls les Huawei Mate 10, P20 et RS bénéficiaient de la version 8 d'Android.Selon les informations de HuaweiBlog.de , le constructeur chinois a entamé le déploiement d'Android Oreo pour les utilisateurs allemands des smartphones Huawei Mate 10 Lite et Huawei P10 Lite. On peut donc supposer que les mises à jour ne tarderont par à arriver pour les utilisateurs français non plus. Pour rappel, les Huawei Mate 10 Lite et Huawei P10 sont sortis respectivement en octobre et février 2017 et étaient vendus avec Android 7.0 «». Le Huawei Mate 10, bien que sorti au même moment que le P10 Lite, fonctionnait déjà sous Android 8.0. Et le Huawei P20 (successeur du P10, sorti en mars 2018) fonctionne sous Android 8.1.Ce déploiement tardif est sans doute symptomatique d'une stratégie commerciale qui consiste à pousser les utilisateurs à adopter les smartphones les plus récents car les plus perfectionnés, à la fois du point de vue du hardware et du point de vue du software.Comme toujours sur les smartphones Huawei, une nouvelle version d'Android arrive « packagée » dans un EMUI, la coquille « maison » présentant différentes améliorations par rapport au système d'exploitation « nu » fourni par Google. C'est notamment via son EMUI que Huawei permet l'accès à Windows 10 , par exemple.Pour la version 8.0 de son EMUI, Huawei annonce l'arrivée de conseils (« smart tips ») censés permettre une meilleure prise en main du smartphone par son utilisateur. Une connexion Bluetooth peut désormais se faire à deux appareils en même temps (des écouteurs et la voiture, par exemple).Et les fiches des contacts dans le répertoire sont automatiquement enrichies avec les informations puisées sur LinkedIn. Globalement, Huawei promet une utilisation plus stable, plus fluide et plus rapide du smartphone.