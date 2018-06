Bon Plan : le Huawei Mate 10 Pro Dual Sim 128 Go reconditionné à 460€

Le porte étendard de Huawei

D'autres smartphones Android reconditionnés en promotion

Modifié le 15/06/2018 à 18h40

Sorti fin 2017, le Huawei Mate 10 Pro est un téléphone qui appartient à la gamme des hybrides entre tablette et smartphone avec son grand format. Il dispose en effet d'un très grand écran AMOLED de 6 pouces avec une définition de 2160 par 1080 pixels. Comme beaucoup de smartphone récent, il arbore un design sans bordure qui le rend très esthétique. Dans ses entrailles, on pourra découvrir un SoC Kirin 970 basé sur un processeur ARM Cortex-A73 et A-53 à 2,4 Go, ainsi que 6 Go de RAM pour une utilisation sans accros.Il dispose en outre d'un port Dual-SIM, de 128 Go de stockage, et d'une batterie de 4000 mAh qui lui confère une bonne autonomie. Comme les autres produits proposés par reBuy, ce téléphone bénéficie d'une garantie de 36 mois, et le revendeur a effectué tous les tests en amont pour s'assurer de son bon fonctionnement. En cas de pépin, sachez que vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 21 jours, et que le retour du produit est à la charge de reBuy.Au-delà de ce terminal Huawei, reBuy propose aussi de nombreux autres terminaux Android. En fouillant un peu parmi les offres présentes pour ces reBuy Days, vous pourrez par exemple découvrir que le Google Pixel 2 64Go en très bon état est disponible au prix de 598 euros.De son côté, le Microsoft Lumia 950 XL, en version 32 Go et lui aussi en très bon état, est accessible à un tarif très abordable de 246 euros. De quoi se faire plaisir avec un nouveau téléphone et ce, sans se ruiner.