Windows 10 dans le cloud sur les smartphones Huawei !

15/06/2018

Utiliser Windows 10 sur un smartphone Android ? On pouvait en rêver, Huawei l'a fait ! Focus sur cette fonctionnalité très attendue par les habitués des ordinateurs de bureau.Vous avez un smartphone Huawei (marchant sur Android, bien sûr), mais vous souhaitez y accéder avec Windows 10 ? Désormais, la question ne se pose plus. A condition d'avoir un Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 ou Mate R5, vous pouvez lancer Windows 10 directement sur votre smartphone. Pas besoin d'installer quoi que ce soit : Windows 10 est stocké sur une machine virtuelle, en d'autres termes, sur un serveur Huawei quelque part en Chine. Lorsque vous vous connectez et que vous voulez visionner vos photos, vidéos ou écouter la musique stockée sur votre smartphone, le serveur accède à ces fichiers locaux, mais leur traitement par le système d'exploitation se fait à distance.Avec Windows 10 dans le cloud, le smartphone Huawei se transforme en une espèce d'ordinateur de bureau, avec la même interface Windows, familière à tout utilisateur d'un ordinateur de bureau. Même un curseur de souris est présent et se déplace en suivant le doigt sur l'écran.La fonctionnalité, dévoilée par nos confrères de, a été présentée sur un grand écran, pour un plus grand confort. Le smartphone était positionné sur un dock USB-C avec, à l'autre bout, une sortie HDMI connectée à l'écran. Pour manipuler Windows plus facilement, une souris Bluetooth était également utilisée. Cette possibilité va sans doute ravir les utilisateurs habitués à Windows 10 mais qui doivent souvent travailler à l'extérieur, sans accès à un ordinateur de bureau. Ce mode se montre parfait, par exemple, pour les commerciaux qui réalisent des présentations dans les locaux de différentes entreprises.Concrètement, pour faire fonctionner Windows 10 sur un smartphone Huawei, il faut télécharger l'application Cloud PC, disponible sur le Huawei App Store uniquement. Le coût de ce service n'a pas encore été dévoilé, mais on peut difficilement imaginer qu'il pourrait être gratuit, Microsoft facturant à Huawei l'accès à Windows 10 dans le cloud. Pour l'instant, la fonctionnalité est uniquement disponible en Chine. Les perspectives de son arrivée en Europe ne sont pas encore connues, mais étant donné le succès de Huawei dans cette région du monde (et notamment en France), on peut espérer qu'elle fasse son apparition sur le Vieux Continent rapidement.