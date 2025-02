Évidemment, cette progression ne doit rien au hasard. La fin de support de Windows 10, prévue pour le 14 octobre 2025, commence à peser sur les décisions. Les utilisateurs et utilisatrices doivent choisir : migrer vers Windows 11, ou débourser 30 $ par an – deux fois plus pour les entreprises – pour continuer à profiter des mises à jour de sécurité sur Windows 10. Microsoft, de son côté, ne laisse pas vraiment le choix. La firme a intensifié ses efforts, multipliant les notifications de rappel et poussant même des déploiements automatiques de Windows 11 24H2 sur les machines compatibles.