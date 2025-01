Pour rappel, Microsoft avait annoncé l’été dernier que les moutures 21H2 et 22H2 de Windows 11 recevrait leur dernière mise à jour de sécurité le 8 octobre 2024. Depuis, ces deux versions ont été déclarées obsolètes, et les appareils concernés poussés à migrer vers 23H2. Vendredi dernier, Redmond a également confirmé le déploiement automatique de 24H2 sur les PC Windows 11 éligibles, renforçant ainsi sa stratégie de convergence pour limiter la fragmentation de son écosystème et aligner ses utilisateurs et utilisatrices sur des versions plus récentes et sécurisées.