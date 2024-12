Nmut

Je ne trouve pas… Probablement parce je n’ai jamais été touché par les derniers problèmes sur les machines de la maison. Et le problème que j’ai sur les machines du boulot, ils sont très probablement dûs au 13700K de nos machines (la moitié a de plus en plus d’écrans bleus en charge jusqu’à ne plus tenir même en idle).

Il faudrait voir si il y a un site qui fait des stats sur les bugs, et pas que Windows.

Ca permettrait de valider ou invalider le « c’était mieux avant » ou les légendes urbaines genre « 1 Windows sur 2 » est foireux…