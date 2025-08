La technologie HDR, ou High Dynamic Range, permet d'améliorer la qualité visuelle des jeux en augmentant la plage dynamique des images. C'est la différence entre les parties les plus claires et les plus sombres d'une image. Plus cette plage est grande, plus l'image peut afficher des détails dans les zones très lumineuses et très sombres simultanément.

Le HDR permet également d'afficher une gamme de couleurs plus large et plus réaliste. Les couleurs vives paraissent plus éclatantes, et les nuances sont plus riches.