13. Connectez-vous au PC hôte. Vous devriez arriver sur un écran avec 2 icônes : « Playnite » et « Virtual Desktop ». Sélectionnez « Virtual Desktop » et un bureau Windows devrait apparaître sur votre appareil client. Bravo, le plus dur est fait ! Il ne reste plus qu'à configurer l'affichage virtuel pour éteindre votre moniteur physique lors du stream, et le rallumer lors de l'arrêt de celui-ci.

14. Ouvrez les paramètres d'affichage sur Windows. Sur votre PC hôte, clic droit sur le bureau, puis « Paramètres d'affichage ». Dès lors, vous devriez voir un nouvel écran (l'écran virtuel), pour l'identifier, cliquez sur le bouton « Identifier », un numéro va s'afficher sur chacun des écrans. Notez celui qui s'affiche sur votre appareil client (le 2 dans notre cas), puis sélectionnez : « Afficher uniquement sur 2 ». Si vous possédez une configuration multi-moniteurs physiques, sélectionnez « Déconnecter l'affichage » sur tous les écrans autres que celui de votre appareil client après avoir coché la case « Faire de cet écran, l'écran principal » sur l'écran virtuel. Normalement, votre bureau Windows ne s'affiche plus que sur l'appareil client. Cette configuration n'est à effectuer qu'une seule fois. Fermez la session de stream : swipe depuis le côté gauche de l'écran sur smartphone/tablette, L1 + R1 + Select + Start sur une manette connectée à l'appareil client ou Ctrl+Alt+Shift+Q sur PC.