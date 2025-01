Depuis la mise à jour 24H2, Windows 11 enchaîne les bugs à un rythme effréné. Mais au classement des dysfonctionnements recensés, l’Explorateur n’est pas loin de décrocher la palme des éléments les plus touchés. Problèmes d’affichages, menus déroulants inutilisables, blocages inexpliqués, curseur qui disparaît, les problèmes vont bon train, et les internautes s’impatientent. Ne lâchez rien ! Microsoft a enfin confirmé être au courant de tous ces soucis et a même commencé à déployer des patchs pour les plus gênants.