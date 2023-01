Windows 11 : chez vous aussi, l'Explorateur de fichiers se lance spontanément ?

Déployée à partir du mois de septembre, la mise à jour 22H2 de Windows 11 a introduit de nombreuses fonctionnalités inédites et corrigé de multiples bugs. Mais, comme tout système d'exploitation, Windows doit constamment être mis à jour, et de nouveaux bugs apparaissent régulièrement. Récemment, de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées par Microsoft, et la possibilité de créer des onglets dans l'Explorateur de fichiers est arrivée avec la mise à jour KB5019509. Cette fonctionnalité est très pratique, surtout lorsqu'on utilise régulièrement l'Explorateur et que l'on cherche plusieurs dossiers ou fichiers en même temps.

Problème, cette nouvelle version semble parfois n'en faire qu'à sa tête. De nombreux utilisateurs du Feedback Hub, qui permet de faire des retours directs à Microsoft, ont signalé que l'application s'ouvrait de manière aléatoire lors de l'utilisation d'un autre programme. Aucun des commentaires ne semble avoir découvert ce qui provoque cette apparition inopinée, qui se produit aussi bien durant la navigation que lors de réunions sur Zoom ou d'une partie de jeu vidéo.