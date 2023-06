Windows 11 : chez vous aussi, l'Explorateur de fichiers est hyper lourd ? C'est un bug, et la solution est là

La publication du Patch Tuesday du mois de mai ne s'est malheureusement pas déroulée sans encombre. Depuis le 9 mai dernier, certains utilisateurs et utilisatrices de Windows 11 ont constaté une utilisation anormale du processeur avec l'Explorateur de fichiers. Bien que le souci ne touche qu'une infime partie de clients utilisant les versions 21H2 et 22H2 du système d'exploitation, et même s'il est qui plus est relativement simple à contourner, cela fait plus d'un mois qu'il est laissé sans solution.