MisterDams

Ajout de restrictions hardware, mais multiplication des bugs en même temps… Y’a un souci de logique.

L’univers PC est hétérogène par nature et ce depuis des décennies maintenant, pourtant on a l’impression que les bugs bloquants n’arrêtent pas ces derniers temps. Donc y’a un moment où c’est mal pensé ou mal géré.

Pour l’impatience des déploiements, ils ont qu’à être plus clairs dans leur communication. Quand on coche « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles », qui précise « Soyez parmi les premiers à recevoir… », on s’attend pas à attendre plusieurs mois pour avoir la dernière mise à jour annoncée sur internet, et dont on nous fait déjà du teasing depuis 1 an.

Non, Microsoft est juste comme les autres : faut aller plus vite, plus fort, moins cher. C’est moins testé, ça bug plus… mais c’est pas grave, on pourra sortir un patch « qui s’installe vachement plus vite ».