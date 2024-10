Depuis son lancement grand public en début de mois, Windows 11 24H2 défraie la chronique, et pas seulement pour les bonnes raisons. Les bugs s’enchaînent pour de nombreux utilisateurs et utilisatrices, parfois juste agaçants, parfois réellement pénalisants. Mais voilà que Microsoft allume enfin une loupiote au bout du tunnel : la firme de Redmond vient de publier sa C Release (préversion du prochain Patch Tuesday) qui contient presque tous les correctifs espérés.