Ce vendredi 20 septembre 2024, la société dirigée par Satya Nadella a publié un nouveau billet de blog adressé principalement aux membres Windows Insider. Dans le cadre du déploiement de la build 22635.4225 (KB5043186) sur le canal bêta, elle informe ses utilisateurs des différents changements introduits à cette occasion. Parmi eux se cache d'ailleurs une nouveauté qui devrait particulièrement plaire à celles et ceux qui n'ont que faire des services de Copilot, puisque la touche dédiée pourra dorénavant être personnalisée.

« Nous ajoutons la possibilité de configurer la touche Copilot. Vous pouvez choisir de faire en sorte que la touche Copilot lance une application packagée et signée MSIX, indiquant ainsi que l'application répond aux exigences de sécurité et de confidentialité pour assurer la sécurité des clients », indiquent Amanda Langowski et Brandon LeBlanc, tous deux en charge du programme Windows Insider au sein de Microsoft.