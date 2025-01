On dirait que l'histoire se répète pour Microsoft. Certains d'entre vous se souviennent peut-être des débuts prometteurs suivis de baisses significatives d'adoption des versions comme Windows Vista et Windows 8 ont également connu des débuts. Rebelote aujourd'hui. Après avoir atteint un pic de popularité en octobre 2024 avec plus de 35,5% de parts de marché, Windows 11 se prend un coup de bambou. On vous en parlait déjà début décembre 2024, mais l'OS perd des utilisateurs depuis deux mois consécutifs et cède 1,48 % de parts de marché.

Pendant ce temps, Windows 10 reprend du poil de la bête, et gagne 0,9 point pour atteindre 62,73 % de parts de marché. Un regain d'autant plus inattendu que le support général de Windows 10 doit prendre fin dans moins d'un an, en octobre 2025.