D'après l'outil StatCounter, Windows 11 représente 34,94 % de parts de marché en ce début du mois de décembre 2024. Après plusieurs mois de hausse continue, la dernière version de l'OS de bureau connaît une légère baisse de 0,64 point d'un mois sur l'autre.

Windows 10 en profite et progresse de 0,64 point sur la période, atteignant 61,83 % de parts de marché. Un peu moins de deux tiers des PC Windows dans le monde utilisent donc Windows 10, dont la stabilité est assez remarquable.

Pour rappel, la fin du support de Windows 10 est programmée pour le 14 octobre 2025, dans moins d'un an. Après cette date, Microsoft ne déploiera plus aucune mise à jour ou patch de sécurité… à moins de passer à la caisse. Un programme payant permettra de continuer de recevoir des mises à jour de sécurité critiques. Il coûtera 30 dollars US par licence et par an pour les particuliers. Pour les entreprises, il faudra débourser 61 dollars US pour la première année, 122 dollars US pour la deuxième et 244 dollars US pour la troisième.