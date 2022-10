Vous êtes du genre nostalgique ? Découvrez Windows Vista édition 2022

Car, vous l'aurez compris, ce concept est simplement une vision de ce que pourrait donner l'esthétique de Windows Vista une fois mêlée à la base technique de Windows 11. Rien de plus, et c'est d'ailleurs bien dommage. N'espérez pas voir arriver d'ISO reprenant le contenu présenté dans la vidéo, ce n'est pas prévu. Il faudra se contenter des nouveautés esthétiques annoncées par Microsoft pour Windows 11.

De son côté, la firme commence à parler de plus en plus de Mica. Ce nouveau design commence déjà à influencer les choix esthétiques de Microsoft pour Windows 11. À l'avenir, ce dernier devrait donc adopter un look encore plus épuré et sobre, au grand dam de ceux qui appréciaient le raffinement baroque (du moins, selon les critères de 2022) de Windows Vista.