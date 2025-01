On le sait tous : Windows 10 va officiellement tirer sa révérence en octobre 2025. Au-delà de cette échéance, plus de mises à jour, plus de correctifs de sécurité et un risque croissant pour les utilisateurs qui resteraient figés sur cette version. Face à ce compte à rebours, Microsoft multiplie les annonces : Windows 11 est plus rapide, plus sécurisé, plus intelligent… et, si possible, tourne encore mieux sur un tout nouveau PC estampillé « Copilot+ ».