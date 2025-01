Cette refonte discrète, mais savamment orchestrée, concerne la page d’assistance « Puis-je effectuer une mise à niveau vers Windows 11 » qui, l’air de rien, a été remaniée pour proposer un parcours de migration plus clair et plus direct. On y trouve enfin une liste explicite des critères de compatibilité, un lien bien identifiable vers les fameuses spécifications techniques obligatoires, et surtout… un raccourci direct vers les paramètres de mise à jour Windows Update. Pas bête Microsoft : à défaut de parvenir à ses fins en bombardant ses utilisateurs et utilisatrices d’alertes intrusives, l’entreprise s’est décidée à prendre les anti-Windows 11 par la main.