Ces messages, qui ressemblent à des publicités à peine déguisées, insistent sur des arguments bien rodés : des performances optimales sur les nouveaux PC, des outils modernes comme Copilot, et une expérience utilisateur « plus intelligente ». En filigrane, le message est limpide : continuer avec Windows 10 serait non seulement risqué, mais vous condamnerait à rester à la traîne de l’innovation. Évidemment, pas de bouton pour décliner. Il faudra choisir entre « Me le rappeler plus tard », ou « En savoir plus ».