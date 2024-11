Pour les amateurs de premiers jets et d’avant-premières, une seule solution : migrer vers Windows 11, où le canal bêta reste actif pour tester les ajouts prévus sur les futures mises à jour. On en entend déjà certains et certaines crier à la trahison, mais il faut, somme toute, relativiser : la version 23H2 de Windows 11 est stable depuis un an et seule la toute jeune édition 24H2, en cours de déploiement très progressif, connait encore quelques aléas.