Sérieux, Microsoft... arrêtez de vouloir à tout prix nous faire passer à Windows 11 !

Au cours de ces derniers mois, et bien que cela aura nécessité un certain temps, de plus en plus de personnes ont commencé à basculer vers Windows 11. Si à l'heure actuelle, Windows 10 demeure toujours l'OS le plus utilisé du côté de l'écosystème Microsoft (et de loin), force est de constater que son petit frère grappille doucement, mais sûrement quelques parts de marché. Ce dernier est même parvenu à légèrement progresser auprès des joueurs et des joueuses PC.