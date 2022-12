Ça y est, Windows 10 va vous inviter à passer à Windows 11 de façon très explicite

Aujourd'hui Microsoft va encore un peu plus loin pour booster le taux d'adoption de Windows 11. On apprend de Neowin qu'une mise à jour (KB5020683) provoquera, une fois installée, l'affichage d'une nouvelle fenêtre « OOBE » (pour Out of Box Experience) lors de futurs redémarrages sur les machines éligibles (dotées de Windows 10 version 2004, 20H2, 21H1, 21H2 ou 22H2 en version Home ou Professionnel)