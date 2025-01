Le problème n’a pas tardé à faire surface. Sur X.com, l’internaute @ems_konto a rapporté que les fameuses notifications plein écran, poussées pour préparer à la migration vers Windows 11, ne tiennent même pas debout. Littéralement. À peine affichées, elles cessent de répondre et génèrent un message d’erreur "Reusable UX Interaction Manager is not working". En d’autres termes, l’un des composants Windows, chargé de gérer ces pop-ups et d’orchestrer les interactions liées aux mises à jour, a tout bonnement planté. Ironie, quand tu nous tiens…