Feunoir

C’est vrai que la question se pose.

Piège : Vont ils harceler même sur les pc non compatibles du coup? (on verra bien )

Et leur « vous attendez pas a avoir des updates » reste , donc a quoi bon passer sur win11?

If you proceed with installing Windows 11, your PC will no longer be supported and won’t be entitled to receive updates. : cette phrase est catastrophique je trouve, mais je me demande si ce n’est pas plutôt dans l’optique fabricants de pc de marque et de carte mère, donc pilote windows 11/outils tiers qui seraient pas mise a jour par l’outil du fabricant plutôt que du windows update

Mais plus haut il y a sa copine " Devices that don’t meet these system requirements aren’t guaranteed to receive updates, including but not limited to security updates." , en gros on vous les donne oui mais que si on veut

Bonne nouvelle : ils donnent eux même la méthode pour installer sur pc pas compatibles Ways to install Windows 11 - Microsoft Support

En pratique, sur pc/tour config pas exotique cela devrait bien se passer (ca marche bien), mais sur un pc portable avec des trucs customisés et un vieux wifi je demande a voir