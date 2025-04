Dans le détail, le bug touche les versions 21H2 et 22H2 de Windows 10, et intervient dans un cas précis : lorsqu’une autre mise à jour est en attente de redémarrage. Windows se mélange alors les pinceaux, interprète mal l’état du système et signale une erreur… là où il n’y en a pas. Microsoft n’a d’ailleurs pas tardé à confirmer l’hallucination dans sa documentation, discrètement mise à jour. On y apprend que le patch KB5057589 est « généralement appliqué après le redémarrage de l'appareil », même si le système soutient l’inverse.