Windows 10 : une mise à jour pour vous inciter à installer... Windows 11 !

Les notes de la mise à jour soulignent que Windows pourrait initier le téléchargement de mises à jour de fonctionnalités lorsque la version actuellement utilisée approche de la fin de son support. Ce qui pourrait entraîner la proposition de versions plus récentes de Windows 10 ou Win 11, selon la configuration matérielle. On rappellera que Microsoft a déjà annoncé vouloir bientôt basculer automatiquement les PC sous Windows 11 21H2 et 22H2 éligibles vers la version 23H2.